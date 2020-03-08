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'in yıldızı maçında yok!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () ile aynı grupta yer alan 'nın 'li oyuncusu Joe Allen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 11:23 ABONE OL
Galler'in yıldızı Türkiye maçında yok!

Stoke City Kulübü, Hull City'yi 5-1 yendikleri maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Allen'ın aşil tendonunun koptuğunu ve sezonun kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Allen'ın 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020'yi de kaçıracağı açıklandı.

İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City ile bu sezon 35 maça çıkan 29 yaşındaki Allen, 4 gol attı.

EURO 2020'de Türkiye, İtalya ve İsviçre ile A Grubu'nda yer alan Galler Milli Takımı'nın formasını ise 53 kez giyen Allen, 2 gol kaydetti.

Türkiye ile Galler, 17 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak.

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Galler'in yıldızı Türkiye maçında yok!
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