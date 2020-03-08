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oynadı, Milan Genoa'ya yenildi! Milan 1-2 Genoa (MAÇ SONUCU)

A'nın 26. haftasında Milan evinde Genoa'yı konuk etti. Milli futbolcumuz 'nun formasını giydiği Milan, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Deplasman ekibinin gollerini Pandev ve Cassata atarken, ev sahibi ekibin tek sayısı Ibrahimovic'ten geldi. Bu sonucun ardından Milan 36 puanda kalırken, Genoa 25 puana ulaştı.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 19:37 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 20:12 ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu oynadı, Milan Genoa'ya yenildi! Milan 1-2 Genoa MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Milan ile Genoa kozlarını paylaştı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Milan adında ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısında Genoa'nın 2-0 üstünlüğü vardı.

Deplasman ekibi 7. dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Pandev'le öne geçerken, 41'de Cassata ile farkı 2'ye çıkardı. Kırmızı-siyahlı takım 77'de Ibrahimovic'le skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Genoa, Milan'ı 2-1 yendi. Genoa puanını 25'e çıkarırken, Milan ise 36 puanda kaldı. Milan gelecek hafta Lecce ile, Genoa ise Parma'yla karşılaşacak.

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Hakan Çalhanoğlu oynadı, Milan Genoa'ya yenildi! Milan 1-2 Genoa (MAÇ SONUCU)
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