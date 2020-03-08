İtalya Serie A'nın 26. haftasında Milan ile Genoa kozlarını paylaştı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Milan adında ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısında Genoa'nın 2-0 üstünlüğü vardı.

Deplasman ekibi 7. dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Pandev'le öne geçerken, 41'de Cassata ile farkı 2'ye çıkardı. Kırmızı-siyahlı takım 77'de Ibrahimovic'le skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Genoa, Milan'ı 2-1 yendi. Genoa puanını 25'e çıkarırken, Milan ise 36 puanda kaldı. Milan gelecek hafta Lecce ile, Genoa ise Parma'yla karşılaşacak.