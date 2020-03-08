Süper Lig'in 25. haftası zirve yarışının yanı sıra alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalara da sahne oluyor. 13.30'da başlayan mücadelede Kasımpaşa evinde Kayserispor ile karşılaşıyor.

Maç öncesinde ev sahibi Kasımpaşa 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Konuk Kayserispor ise 19 puan ile son sırada yer alıyor. Kazananın büyük avantaj sağlayacağı karşılaşmada, kaybeden takım ise küme düşme hattından bu hafta da kurtulamayacak. Beraberlik ise iki takıma da yaramıyor.

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İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mickael Tirpan, Sarlija, Haddadi, Hadergjonaj, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ndongala, Meriah, Koita, Thiam

Kayserispor: Lung, Diego Angelo, Sapunaru, Emre Taşdemir, Djedje, Kvrzic, Mensah, Campanharo, Henrique, Mesanovic, Kravets

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Kayserispor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kasımpaşa (5B 4M), tek galibiyetini Ekim 2016'da aldı (3-1).

Kayserispor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu dokuz Süper Lig maçında da gol attı (toplam 19) ve bu karşılaşmaların sadece ikisini kaybetti (5G 2B).

İç sahada oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kasımpaşa (1B 6M), tek galibiyetini son maçta Denizlispor'a karşı aldı (2-0).

Süper Lig'de çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Kayserispor (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 23 karşılaşmada almıştı (7B 14M).

Bu sezon Süper Lig'de kalesine en fazla şut gelen iki takım olan Kayserispor (149) ve Kasımpaşa (140), aynı zamanda ligin en fazla gol yiyen iki ekibi konumunda (56 - Kayserispor & 49 - Kasımpaşa).

Bu sezon en fazla deplasman maçında skor dezavantajına yakalanan ekip olan Kayserispor (11), bu karşılaşmalardan sadece iki puan çıkarabildi (2B 9M).

Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'de Haris Hajradinovic'in gol katkısı (3 gol & 5 asist) yaptığı yedi maçın beşinden galip ayrıldı (2M).

Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Kayserispor (3; Alanyaspor ve Manisaspor ile birlikte). Portekizli oyuncu, bu üç golü de iç saha maçlarında kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de Kayserispor adına Pedro Henrique'nin (7) ardından en fazla gol atan oyuncu olan Artem Kravets (4), bu gollerin sadece birini deplasmanda kaydetti.

Süper Lig kariyerinde Kayserispor ile karşılaştığı ilk dört maçı kazanan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, daha sonraki üç karşılaşmada (Eylül 2012'den bu yana) galibiyet alamadı (1B 2M).