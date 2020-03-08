Koltuğa bağlandı

Süper Lig'de 23. haftada zirveyi Trabzonspor'dan alan Medipol Başakşehir, liderliği bırakmıyor. Turuncu-lacivertliler, Göztepe deplasmanında 3 puanı üç golle aldı. Visca'nın asistinde 40. dakikada Demba Ba'nın müthiş golüyle öne geçen Başakşehir,
Senegalli yıldızın 57'de Crivelli'yi
yaptığı asistle farkı ikiye çıkardı. Ba, 90+3'te bu kez İrfan Can'ın attığı golün pasını verdi.
Bir maçı eksik 49 puanda kalan Trabzonspor'la puan farkını 3'e çıkardı. Başakşehir'in stoperi Epureanu, 83'te kırmızı kart görerek atıldı. Göztepe ise yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yenilgisini aldı.
BİR GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK
Kalite farkı
Başakşehır, sezon başında biri verimsiz diğeri yaşlı olduğu için Napoleoni ve Mossoro ile yolları ayırmıştı. Dün bu ikiliden biri sahada, diğeri kulübede Göztepe forması giyiyordu. Kadro kalitelerini bu bile anlatır. Stadyum yeni, taraftarı harika ama Göztepe'nin kaliteli bir kadrosu yok.
Dün ilk yarıda 5 hücumda 0 isabetle oynarken, Başakşehir, Gaziantep maçında olduğu gibi yine kaliteli ayaklarıyla tabelayı değiştirdi. Son iki sezonda 15 ve 13 asist yapan Visca,
dün de 10. asistini yaptı Demba Ba'ya... Orta öncesi vücudunu kullanıp rakibini ekarte etmesi ve al da at pası... Demba Ba nefis voleyle hakkını verdi bu asistin. Okan Buruk, Elia'yı kenarda bırakıp İrfan Can-Mahmut orta sahasıyla bağlantıyı daha iyi kuran ve gezgin oynayan Aleksic ile başladı. İlk golün sahibi Demba Ba, partneri Crivelli'nin ve İrfan Can'ın golünde asisti yapan adamdı.
Göztepe önceki gün Ankaragücü'nün Beşiktaş karşısında yaptığı gibi iyi mücadele etti, o kadar...