Koltuğa bağlandı

TİMURLENK

Süper Lig'de 23. haftada zirveyi Trabzonspor'dan alan Medipol Başakşehir, liderliği bırakmıyor. Turuncu-lacivertliler, Göztepe deplasmanında 3 puanı üç golle aldı.Senegalli yıldızınyaptığı asistle farkı ikiye çıkardı.Bir maçı eksik 49 puanda kalan Trabzonspor'la puan farkını 3'e çıkardı. Başakşehir'in stoperi Epureanu, 83'te kırmızı kart görerek atıldı.Başakşehır, sezon başında biri verimsiz diğeri yaşlı olduğu için Napoleoni ve Mossoro ile yolları ayırmıştı. Dün bu ikiliden biri sahada, diğeri kulübede Göztepe forması giyiyordu. Kadro kalitelerini bu bile anlatır.Dün ilk yarıda 5 hücumda 0 isabetle oynarken, Başakşehir, Gaziantep maçında olduğu gibi yine kaliteli ayaklarıyla tabelayı değiştirdi.dün de 10. asistini yaptı Demba Ba'ya... Orta öncesi vücudunu kullanıp rakibini ekarte etmesi ve al da at pası... Demba Ba nefis voleyle hakkını verdi bu asistin. Okan Buruk, Elia'yı kenarda bırakıp İrfan Can-Mahmut orta sahasıyla bağlantıyı daha iyi kuran ve gezgin oynayan Aleksic ile başladı. İlk golün sahibiGöztepe önceki gün Ankaragücü'nün Beşiktaş karşısında yaptığı gibi iyi mücadele etti, o kadar...