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attı, cevap verdi! Mainz 1-1 (MAÇ SONUCU)

'nın 25. hafta mücadelesinde Mainz sahasında 'u konuk etti. Opel Arena'daki zorlu maça Türk futbolcular damga vurdu. 1-1 sona eren karşılaşmada Mainz'ın golünü , Düsseldorf'un golünü ise attı. Berabere biten müsabaka sonrasın Mainz 26, Fortuna Düsseldorf ise 22 puana yükseldi.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 22:49 ABONE OL
Levin Öztunalı attı, Kenan Karaman cevap verdi! Mainz 1-1 Fortuna Düsseldorf MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 25. haftasında Mainz ile Fortuna Düsseldorf karşılaştı.

Milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf formasıyla maça ilk 11'de başlarken, Mainz'da Levin Öztunalı yedek soyundu.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 61. dakikasında sahneye Levin Öztunalı çıktı. İkinci yarı oyuna dahil olan Levin takımını öne geçiren golü kaydetti. Gurbetçi futbolcu Levin'e cevap veren Kenan Karaman oldu. 85'de skora denge getiren Kenan, aynı zamanda maçın da sonucunu ilan etti.

1-1'lik sonucun ardından Mainz 26, Fortuna Düsseldorf ise 22 puana ulaştı.

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Levin Öztunalı attı, Kenan Karaman cevap verdi! Mainz 1-1 Fortuna Düsseldorf (MAÇ SONUCU)
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