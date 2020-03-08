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2-0 | MAÇ SONUCU

'in 29'uncu haftasında sahasında 'yi ağırladı. 'da oynanan zorlu karşılaşmada kazanan taraf Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri oldu. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri ve Scott McTominay kaydetti. Bu sonuçla Kırmızı Şeytanlar puanını 45 yaptı, Manchester City ise 57 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 21:41 ABONE OL
Manchester United 2-0 Manchester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Manchester derbisi nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf 2-0'lık skorla Manchester United oldu.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanmayı başardı.

CITY SON 4 MAÇTA 2'İNCİ MAĞLUBİYET ALDI

Böylece Manchester City son dört maçtaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Manchester United'ın golleri 30. dakikada Anthony Martial ve 90+7'inci dakikada Scott McTominay'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Manchester United 45 puanla 5. sırada yer alırken, Manchester City ise 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.

MANU GELECEK HAFTA TOTTENHAM'A KONUK OLACAK

Manchester United gelecek hafta Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham'a konuk olacak. Manchester City ise Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal'i konuk edecek.

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Manchester United 2-0 Manchester City | MAÇ SONUCU
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