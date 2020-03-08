Michael Seri'den penaltı yorumu

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşılaştı. 4 gole sahne olan mücadele 2-2 sona erdi.

Sarı-kırmızılı takımın Fil Dişili futbolcusu Michael Seri'nin, 54. dakika Fernando ile girdiği pozisyonda hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. Emre Kılınç, vuruşu gole çevirerek mücadeleyi 2-2'ye getirdi.

Müsabakanın ardından konuşan Seri, pozisyonda penaltı olmadığını ve hakemin yanlış karar verdiğini dile getirdi.

Seri'nin maç sonu açıklamaları şöyle: "Kendi performansımdan çok takım performansını konuşmak istiyorum. İyi maç çıkardık ama rakibimiz kolay bir rakip değildi. Yine de iyi sonuç elde ettik ancak saha iyi değildi, söylemem lazım. Açıkçası penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum, penaltı olduğu tartışılır. Yeni penaltı kurallarında, VAR karar veriyor ama hakem geldi, tekrardan baktı. Ben verilen kararın doğru olduğunu düşünmüyorum"

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)