Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını söyledi. Kazanıp daha emin adımlarla devam etmek istediklerini ancak başaramadıklarını kaydeden Çimşir, "İkinci yarı skor avantajı bizde olmasına rağmen çabuk kullanılan bir ataktan golü yedik. Sonra da istediklerimizi yapamadık. Oyunla ve oyuncularla ilgili problemlerimiz var. Bölüm bölüm iyi oynuyoruz. Bunu genele yaymak zorundayız. Bu konuda çalışmalarımızı yapacağız. Sorunları çözmeliyiz" dedi. Çimşir, VAR kararıyla iptal edilen golle ilgili ise "Maçtan sonra izlediğimizde önce bizim oyuncumuzun topa müdahale ettiğini gördük" yorumunu yaptı.





NDIAYE KAĞIDI YEDİ!

Teknık direktör Hüseyin Çimşir, sahaya kağıtla mesaj gönderme geleneğini dün de sürdürdü. Genç çalıştırıcı, yazdığı notu Novak aracılığıyla Ndiaye'ye verdi. Senegalli futbolcu, mesajı okuduktan sonra kağıdı yedi. Bu görüntü sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu. Ndiaye, "Bu maçtan ders çıkarmalıyız" dedi.