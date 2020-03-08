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: Bu zorlukları aşarak daha iyi bir Rizespor göreceğiz

25. hafta karşılaşmasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan , sahasında ağırladığı Aytemiz ile 1-1 berabere kaldı. Rizespor'un teknik direktörü , ilk resmi maçına çıkarken iki takım da haftalardır süren galibiyet hasretine son veremedi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Karaman, " Ligin bu durumunda bazı zorluklar olacak ama bütün bu zorlukları aşarak daha iyi bir Rizespor göreceğiz." dedi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 8.3.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 18:54 ABONE OL
Ünal Karaman: Bu zorlukları aşarak daha iyi bir Rizespor göreceğiz

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada oyunun ikinci yarısında oyuncularının ortaya bir karakter koyduklarını ve süreçteki zorlukları aşarak taraftarlara daha iyi bir Rizespor sunacaklarını ifade etti.

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Alanyaspor ile karşılaştı. Müsabaka her iki takımın da birer golüyle sonuçlandı. Maçın ardından Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu tarz başlangıçların zor olacağını bildiğini ve bu zorlukları aşarak Rizespor'un daha iyi olmasını amaçladıklarını belirtti.

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"BAZI ZORLUKLAR OLACAK AMA..."

Karaman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tarz başlangıçlar hem oyuncular açısından hem de bizim açımızdan zordur. Yapmış olduğumuz birkaç antrenmanla takım kimyası oluşturmaya çalıştık. Oyuncularımıza bu süreçte ben dahil hataya düşebileceğimi söyledim. İlk yarı top oynadığımız gözüküyor ancak üretkenliğimiz eksikti. İkinci yarı oyun karakteri anlamında oyuncularım duruş gösterdi. Ligin bu durumunda bazı zorluklar olacak ama bütün bu zorlukları aşarak daha iyi bir Rizespor göreceğiz. En az kayıp ve hasarla bu gelişimimizi yapmaya gayret göstereceğiz."

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Ünal Karaman: Bu zorlukları aşarak daha iyi bir Rizespor göreceğiz
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