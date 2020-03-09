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evinde ’u farklı geçti! Anadolu Efes 103-79 Gaziantep Basketbol

Süper Ligi'nin 22. haftasında , Basketbol'u 103-79 mağlup etti ve ligdeki 19. galibiyetini aldı. Anadolu Efes’in Gaziantep Basketbol maçındaki en skorer oyuncusu 21 sayıyla oldu.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 21:39 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 21:54 ABONE OL
Anadolu Efes evinde Gaziantep Basketbol’u farklı geçti! Anadolu Efes 103-79 Gaziantep Basketbol

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 103-79 mağlup etti ve ligdeki 19. galibiyetini aldı. Anadolu Efes'in Gaziantep Basketbol maçındaki en skorer oyuncusu 21 sayıyla Buğrahan Tuncer oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 7, Beaubois 8, Moerman 10, Anderson 4, Sertaç Şanlı 11, Larkin 10, Yiğitcan Saybir 8, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim 7, Ömer Can İlyasoğlu 2, Buğrahan Tuncer 21, Pleiss 15

Gaziantep Basketbol: Buford 3, Orhan Haciyeva 2, Vasiliauskas 6, Rich 5, Buva 18, Cem Ulusoy 7, Batuhan Dikmen, Jelovac 16, Ömer Can Çinko 2, Metehan Akyel 14, Can Uğur Öğüt 6

1. Periyot: 21-23

Devre: 56-36

3. Periyot: 82-63

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Anadolu Efes evinde Gaziantep Basketbol’u farklı geçti! Anadolu Efes 103-79 Gaziantep Basketbol
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