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'de sakatlık şoku! Sezonu kapattı

ekibi 'in Uruguaylı futbolcusu Lucas , sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 9.3.2020 14:30 ABONE OL
Arsenal'de sakatlık şoku! Sezonu kapattı

Arsenal Kulübü, 2 Mart'ta Portsmouth'a karşı deplasmanda 2-0 kazanılan Federasyon Kupası 5. tur maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Torreira'nın 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Bu sezon Arsenal'de 33 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı.

Öte yandan Arsenal Kulübü, sağ omzundan sakatlığı bulunan Bosna Hersekli sol bek Sead Kolasinac'ın bu ay sonu, sol diz ön çapraz bağları kopan İngiliz savunma oyuncusu Calum Chambers'ın ise 6-9 ay sonra antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

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Arsenal'de sakatlık şoku! Sezonu kapattı
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