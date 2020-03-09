Atiba ile bir yıl daha devam

eşiktaş'la

Beşiktaş'ta 7. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, ilerleyen yaşına rağmen performansından hiçbir şey kaybetmedi, hatta üzerine de koydu.37 yaşındaki oyuncu, hem ortaya koyduğu futbol hem de profesyonelliği ile tüm camianın takdirini kazanırken,Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Atiba'nın sezon sonu bitecekYöneticiler, övgüler yağdırdıkları tecrübeli futbolcu için ". Profesyonelliği herkese örnek teşkil edecek seviyede. Kendisi de Beşiktaş formasını giymekten dolayı son derece mutlu. Duygularımız tabii ki karşılıklı.ifadelerini kullandı.Son iki maçta 3 gollük performans sergileyerek Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında tutunmasında büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz'dan Galatasaray derbisi öncesinde flaş açıklamalar geldi. Eski takımı Galatasaray'a karşı kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Burak Yılmaz,diye konuştu.3 yıllık sözleşmesi bulunan Douglas, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken faturası da ağır oldu. 800 bin Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro imza parasıyla kadroya dahil edilen Brezilyalı futbolcunun bu sezonki maliyeti 15 milyon TL'yi buldu. Sezon sonu gönderilecekler listesinde yer alan Douglas, sadece 7 maçta görev yapıp, 454 dakika sahada kaldı.