Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları başladı

’ta derbi hazırlıkları başladı

’in 26. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazıklıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 9.3.2020 20:36 ABONE OL
Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazıklıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmana soğuk algınlığı bulunan Caner Erkin ve ameliyat edilen Douglas katılmadı. Dorukhan Toköz ise bireysel antrenmanına devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra pas idmanı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Ankaragücü maçında ilk 11'de oynayan isimler 45 dakika yenileme çalışması gerçekleştirip ardından çalışmalarına salonda devam etti. Diğer futbolcular minyatür kale maçın ardından antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı. Galatasaray maçı hazırlıklarını hafta boyunca sürdürecek olan Beşiktaş, yarın saat 11.30'da basına kapalı olarak çalışacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA