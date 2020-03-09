Bu pozisyon için VAR devreye girmez

SARACCHİ

vasspor

DEĞİLİZ

vasspor'un

CENGİZ

stanbul'dan

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor'a verilen penaltıda VAR'ın devreye girmesine tepki gösterdi. Pozisyonun gri olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen sene bundan daha net olan penaltı vardı Rize'de. Türkiye'yi ayağa kaldırdılar.Orta hakem vermedi. Bildiğim kadarıyla bu durumda VAR devreye girmez" ifadelerini kullandı.Hak etmedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Terim, "Düşüncemizle, planımızla ve oyun kalitemizle ilk yarıya ayrı bir parantez açmak lazım.İlk yarıda yediğimiz golü bir kenara bırakacak olursak, ortaya koyduğumuz performans, oyun kalitesi, oyun kontrolünü elinde bulundurmamız, planımıza, programımıza, düşüncemize uygun oldu.Oyuncularımın isteğinden ve performansından memnunum.dedi.Hakem Mete Kalkavan'ın son zamanlarda formda olduğunu söyleyen ve iyi bir maç yönettiğini de aktaran tecrübeli çalıştırıcı, Saracchi'nin Emre Kılınç'a müdahalesinin ise kırmızı kart olması gerektiğini belirtti. İmparator, "Mete hoca, son zamanlarda da formda bir hakem, maçı da iyi idare etti ama Saracchi'nin de kırmızı kart görmesi gerekiyordu direkt" ifadelerini kullandı.SiTeknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maça istediğimiz şekilde başladık ve golü de bulduk. Sonra ne kadar kenardan bağırsak çağırsak da takım geriye çekildi. Rakibi oyuna sokmamamız gerekiyordu. Feghouli, Donk her yere girmeye başladı. Başladığımız oyuncuyu devam ettiremedik. Üzüldüğüm; yediğimiz goller. Sonuna kadar mücadeleden kopmadık. Çok iyi maç oldu. Hakkı beraberlikti" dedi.27bin 532 kişi kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar satışa çıkan tüm biletleri tüketti. Sivasspor yönetimi taraftarına teşekkür ederken, maç öncesi ev sahibi tribünler şehitlerimiz içinkoreografisine imza attı. Sivassporlu taraftarlar asker ve komando maketini paylaşırken,pankartı açıldı. Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri okundu. Sivasspor sahayaGalatasaray isepankartıyla çıktı.Siilk golünü atan Hakan Arslan, "Bizim kafamızda bir hedef var. Kendimizi kolay lokma görmüyoruz. Şampiyon olacağız demiyoruz ama yarım kalan bir hikaye vardı. Bunu tamamlamak adına sezon sonuna kadar her şeyi yapacağız" dedi.Havaşartları nedeniyle maçın daha erken saate alınması talebi reddedilen Galatasaray, karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından sıcaklık -1, Rüzgar 1, Nem 93 yazan hava durumu paylaşımı yaptı. Ancak maçın oynandığı saatlerde Sivas'ta hava sıcaklığı 10 olarak ölçüldü.Transferdeadı G.Saray ile anılan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, 2-2 biten maçı şu sözlerle değerlendirdi:"Maça inanılmaz başladık. Biz bile böylesini beklemiyorduk. Son haftaların aksine oldu.Devre arasında iyi başlamak ve tempo yapmak istedik.Bu sezonki hedeflerimizden biri bu. Biz takım olarak iyi niyetle mücadele ediyoruz.Bu arada Mert Hakan karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından yaptığı maç paylaşımındadün öğlen saatlerinde uçağa binen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sivasspor maçına yetişti. Cengiz mücadeleyi Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile birlikte izledi. Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanan derbide deplasman tribünü ceza alsa da G.Saray'ı Sivas'ta bin 400 taraftarı destekledi.