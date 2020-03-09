Bu pozisyon için VAR devreye girmez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor'a verilen penaltıda VAR'ın devreye girmesine tepki gösterdi. Pozisyonun gri olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen sene bundan daha net olan penaltı vardı Rize'de. Türkiye'yi ayağa kaldırdılar. Serkan hocanın hakemliği bitti. O zaman onun günahı neydi? Ben hakemlerle ilgili konuşmuyorum ama pozisyon gri!
Orta hakem vermedi. Bildiğim kadarıyla bu durumda VAR devreye girmez" ifadelerini kullandı.
İLK YARIDA 4-5 TANE GOLLE GALİP GELEBİLİRDİK
Hak etmedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Terim, "Düşüncemizle, planımızla ve oyun kalitemizle ilk yarıya ayrı bir parantez açmak lazım. Açıkçası 1-4, 1-5 galip gelebilirdik. İlk yarının iyi irdelenmesi lazım.
İlk yarıda yediğimiz golü bir kenara bırakacak olursak, ortaya koyduğumuz performans, oyun kalitesi, oyun kontrolünü elinde bulundurmamız, planımıza, programımıza, düşüncemize uygun oldu. Maalesef hak etmediğimiz bir sonuç aldığımıza inanıyorum.
Oyuncularımın isteğinden ve performansından memnunum. Galibiyet serimizi çok rahat 9'a çıkartabilirdik; ama olmadı"
dedi.
SARACCHİ DİREKT KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ...
Hakem Mete Kalkavan'ın son zamanlarda formda olduğunu söyleyen ve iyi bir maç yönettiğini de aktaran tecrübeli çalıştırıcı, Saracchi'nin Emre Kılınç'a müdahalesinin ise kırmızı kart olması gerektiğini belirtti. İmparator, "Mete hoca, son zamanlarda da formda bir hakem, maçı da iyi idare etti ama Saracchi'nin de kırmızı kart görmesi gerekiyordu direkt" ifadelerini kullandı.
BU MAÇIN HAKKI BERABERLIKTI
Sivasspor
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maça istediğimiz şekilde başladık ve golü de bulduk. Sonra ne kadar kenardan bağırsak çağırsak da takım geriye çekildi. Rakibi oyuna sokmamamız gerekiyordu. Feghouli, Donk her yere girmeye başladı. Başladığımız oyuncuyu devam ettiremedik. Üzüldüğüm; yediğimiz goller. Sonuna kadar mücadeleden kopmadık. Çok iyi maç oldu. Hakkı beraberlikti" dedi.
VATAN SANA CAN FEDA!
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bin 532 kişi kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar satışa çıkan tüm biletleri tüketti. Sivasspor yönetimi taraftarına teşekkür ederken, maç öncesi ev sahibi tribünler şehitlerimiz için "Vatan sana can feda"
koreografisine imza attı. Sivassporlu taraftarlar asker ve komando maketini paylaşırken, ''Yol kızıl elmaya, menzil şehadet, vuslat vatan''
pankartı açıldı. Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri okundu. Sivasspor sahaya "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun",
Galatasaray ise "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum"
pankartıyla çıktı.
KOLAY LOKMA DEĞİLİZ
Sivasspor'un
ilk golünü atan Hakan Arslan, "Bizim kafamızda bir hedef var. Kendimizi kolay lokma görmüyoruz. Şampiyon olacağız demiyoruz ama yarım kalan bir hikaye vardı. Bunu tamamlamak adına sezon sonuna kadar her şeyi yapacağız" dedi.
-1 GÖNDERMESIİ
Hava
şartları nedeniyle maçın daha erken saate alınması talebi reddedilen Galatasaray, karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından sıcaklık -1, Rüzgar 1, Nem 93 yazan hava durumu paylaşımı yaptı. Ancak maçın oynandığı saatlerde Sivas'ta hava sıcaklığı 10 olarak ölçüldü.
BİZE YAKIŞMAYAN GOLLER YEDİK!
Transferde
adı G.Saray ile anılan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, 2-2 biten maçı şu sözlerle değerlendirdi:"Maça inanılmaz başladık. Biz bile böylesini beklemiyorduk. Son haftaların aksine oldu. Gol attık ve bize yakışmayan goller yedik.
Devre arasında iyi başlamak ve tempo yapmak istedik. İçeride kaybetmemek istiyorduk.
Bu sezonki hedeflerimizden biri bu. Biz takım olarak iyi niyetle mücadele ediyoruz. Bizi zorladılar. Kaybetmedik. Mutluyuz."
Bu arada Mert Hakan karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından yaptığı maç paylaşımında G.Saray'ın 4 yıldızının yer almadığı logoyu kullanınca tepki gördü. Oyuncu bunun üzerine logoyu değiştirdi.
BAŞKAN CENGİZ YALNIZ BIRAKMADI
İstanbul'dan
dün öğlen saatlerinde uçağa binen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sivasspor maçına yetişti. Cengiz mücadeleyi Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile birlikte izledi. Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanan derbide deplasman tribünü ceza alsa da G.Saray'ı Sivas'ta bin 400 taraftarı destekledi.