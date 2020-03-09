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'de sahalara dönüyor

'de son 6 haftada 15 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara alan 'ye 'den iyi haber geldi. Kruse ve Dirar'ın sakatlıklarıyla sarsılan sarı-lacivertli ekipte, Rodrigues'in dönüşü yüzleri güldürdü. Son olarak 21. haftadaki karşılaşmasında forma giyen 29 yaşındaki kanat, sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 11:22 ABONE OL
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sahalara dönüyor

Son olarak Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldığı mücadelede forma giyen Garry Rodrigues, Ankaragücü maçı hazırlıkları kapsamında çıktığı antrenmanda sakatlanmıştı.

Uzun süreli sakatlığı sebebiyle ligde Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor'a karşı sahada olamayan 29 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor deplasmanında da takımını yalnız bıraktı.

Yaklaşık 1 aydır yeşil sahalardan uzak kalan Rodrigues, geçen hafta düz koşulara başlamıştı. Geçirdiği uyluk sakatlığını atlatan deneyimli yıldızın bu hafta takımla çalışacağı ve hafta sonu oynanacak Konyaspor mücadelesine kadar hazır hale geleceği öğrenildi.

Rodrigues bu sezon 20 maçta 3 gol 6 asist yaptı.

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Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sahalara dönüyor
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