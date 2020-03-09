Son olarak Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldığı mücadelede forma giyen Garry Rodrigues, Ankaragücü maçı hazırlıkları kapsamında çıktığı antrenmanda sakatlanmıştı.

Uzun süreli sakatlığı sebebiyle ligde Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor'a karşı sahada olamayan 29 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor deplasmanında da takımını yalnız bıraktı.

Yaklaşık 1 aydır yeşil sahalardan uzak kalan Rodrigues, geçen hafta düz koşulara başlamıştı. Geçirdiği uyluk sakatlığını atlatan deneyimli yıldızın bu hafta takımla çalışacağı ve hafta sonu oynanacak Konyaspor mücadelesine kadar hazır hale geleceği öğrenildi.

Rodrigues bu sezon 20 maçta 3 gol 6 asist yaptı.