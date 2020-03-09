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Fenerbahçeli sakatlığı hakkında konuştu!

'nin sezon başında 'den kadrosuna kattığı Alman orta saha , Yukatel Denizlispor maçında sakatlanarak oyunu terk etmişti. Kruse, sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 19:15 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 19:18 ABONE OL
Fenerbahçeli Max Kruse sakatlığı hakkında konuştu!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sakatlığı hakkında konuştu.

''SAKATLIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM''
30 yaşındaki orta saha, ''Son oynadığımız Denizlispor maçında ayağımdan sakatlanarak çıkmak zorunda kaldım. 4 ile 6 hafta arası oynayamayacağım belirtildi. Bu nedenle gerçekten çok üzgünüm.'' dedi.

''TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA OLMAK İSTİYORUM''
Trabzonspor maçına yetişmek istediğini ifade eden Max Kruse,'' Hızlıca iyileşmeye çalışacağım. Trabzonspor ile oynayacağımız maçta sahada olmak istiyorum. Sakatlığımla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim.''

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Fenerbahçeli Max Kruse sakatlığı hakkında konuştu!
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