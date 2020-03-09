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'ye şok! Ünlü teknik adam öyle bir şey istedi ki...

'in 25. haftasında Denizlispor ile 2-2 berabere kalan ve galibiyet hasreti 6 maça çıkan 'de, arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde favori aday olarak gösterilen , yapılan görüşmede yardımcılarıyla birlikte Fenerbahçe'den toplam yıllık 4.3 milyon Euro istedi. Sarı-lacivertliler bu isteğin ardından gözünü diğer adaylara çevirdi. Fenerbahçe'de adaylar arasında Zico'nun da adı geçiyor...

Giriş Tarihi: 9.3.2020 08:22 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 08:26 ABONE OL
Fenerbahçe'ye şok! Ünlü teknik adam öyle bir şey istedi ki...

Teknik direktör arayışı devam ediyor. Alman ekolüne önceliği veren yönetimin ilk adayı olan Roger Schmidt'le menajeri aracılığı ile pazarlıklar sürüyor. 52 yaşındaki çalıştırıcının kendisi için yıllık 3 milyon Euro istediği, yardımcılarına da ayrıca 1.3 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Mali açıdan zaten sıkıntıda olan Fenerbahçe'nin bu rakamı yüksek bulduğu gelen haberler arasında.

Hoca konusunda bu hafta içinde daha somut gelişmeler bekleniyor. Hırvat Zlatko Dalic ile Niko Kovac'ın yanı sıra Zico, Lucescu ve Erol Bulut listedeki diğer adaylar.

Futbol yorumcuları Fenerbahçe - Denizlispor karşılaşmasını değirlendirdi

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Fenerbahçe'ye şok! Ünlü teknik adam öyle bir şey istedi ki...
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