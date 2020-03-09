Galatasaray’a Falcao’dan kötü haber! Muslera’dan sonra…

Galatasaray'ın atanı ile tutanı sarı kırmızılı takımı yalnız bırakacak. Geçtiğimiz günlerde Uruguay, 2022 Dünya Kupası için açıkladığı kadroda Fernando Muslera'ya yer vermişti. Bir haber de Kolombiya'dan geldi. Kolombiya açıkladığı kadroda Galatasaray'ın bir başka Güney Amerikalı oyuncusu Radamel Falcao'yu milli takıma davet etti. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay, Şili ve Ekvador ile Kolombiya ise Venezuale ardından da Şili ile karşılaşacak. Karşılaşmalar 27 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İki yıldız da kat edecekleri uzun mesafeden dolayı 4 Nisan'da oynanacak Galatasaray – Gaziantep FK maçında takımını yalnız bırakabilir.



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