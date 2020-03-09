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'e flaş teklif! Reddetti...

'de yönetiminde çıkışa geçen 'ta gelecek sezon için kadro çalışmaları da sürüyor. Siyah-beyazlılar sözleşmesi bitecek futbolcularla sezon sonunda görüşme kararı aldı. Bu isimlerden birisi de 'dü... Ancak tecrübeli sağ beke 'dan teklifi geldiği ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 9.3.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 12:56 ABONE OL
Gökhan Gönül'e flaş teklif! Reddetti...

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekiyor. Bu sezon 21 lig mücadelesinde 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Gökhan'ın, kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor... Kara Kartal'dan bu sezon 1.6 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki sağ bekle yeni kontrat konusundaki görüşmeleri lig bitiminde yapma kararı alan Beşiktaş Yönetimi, oyuncuya bu konuda bilgilendirme yaptı.

Kara Kartal, yeni kontrat için sezon sonunu işaret etse de deneyimli oyuncuya Katar'dan transfer teklifi geldiği ortaya çıktı. Bir Katar temsilcisinin, Gökhan'a menajeri aracılığıyla yıllık 2 milyon Euro'luk öneride bulunduğu kaydedildi. Milliyet'te yer alan habere göre başarılı oyuncunun, Beşiktaş'ta mutlu olduğu için yoluna Kara Kartal'da devam etmeyi planladığını ilettiği ve Katar ekibine olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla 4 sezonda 133 maça çıkıp 7 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.

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Gökhan Gönül'e flaş teklif! Reddetti...
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