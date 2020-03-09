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İşte 'nin yeni Lugano'su!

Bu sezon formasıyla gösterdiği performansla milli takıma da göz kırpan , sarı-lacivertli taraftarları memnun etti. Tecrübeli stoper savunmaya yaptığı katkı ve hırsının yanında, gol katkısı da vererek kendisine 'Yeni Lugano' yakıştırması yaptırttı...

Giriş Tarihi: 9.3.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 16:30 ABONE OL
İşte Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su!

Süper Lig'de bu sezon savunma konusunda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe basit hatalar sebebiyle kalesinde birçok gol gördü. Beklenmedik puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertli takım şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Stoper bölgesinde sorun yaşayan Fenerbahçe'de öne çıkan isim Serdar Aziz oldu. Yaptığı kritik müdahalelerle defans hattını toparlayan tecrübeli futbolcu attığı gollerle de takımına büyük destek veriyor. Serdar Aziz'in golcü kimliği, bir dönem Fenerbahçe forması giymiş efsane isim Diego Lugano'ya benzetildi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan bonservis ödemeden transfer ettiği Serdar Aziz, dikkat çeken bir performans sergiledi.

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'ye 5 puanlık katkı sağlayan Serdar Aziz, Vedat Muriqi ve Max Kruse'den sonra takımın ligdeki en skorer ismi oldu.

LUGANO'NUN ARDINDAN İKİNCİ GELDİ
Tecrübeli savunmacı, bu performansıyla 2010-11'de 8 gol kaydeden Lugano'nun ardından en çok skor üreten stoper olarak da dikkat çekti.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su!
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