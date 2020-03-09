Medipol Başakşehir forması altında son 9 maçında 8 gol atan ve 4 asist yapan
34 yaşındaki Demba Ba ağır sakatlıklar sonrası adeta küllerinden doğdu. Başarılı futbolcu son olarak Göztepe maçında 1 gol atıp, 1 asist yaparken, 2019-2020'de 29 maçta 11 gol, 4 asist değerine ulaştı. Senegalli oyuncu bu sezon öncesinde sahaya çıktığı son 4 sezonda 16 gol atabilmiş, 2 asist yapmıştı. İki kez ayağını kıran ve uzun süre sahalardan uzak kalan Demba Ba formunu korumayı başardı. Ba, 2016- 2017 ve 2017-2018 sezonlarında kırık yaşarken,
son beş yılın 498 gününü tedavi ile geçirdi. Başakşehir'in gol ayağı bu dönemde 45 maç kaçırırken, 8 kez sakatlık yaşadı.