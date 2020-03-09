BUGÜN NELER OLDU

Medipol Başakşehir forması altında34 yaşındaki Demba Ba ağır sakatlıklar sonrası adeta küllerinden doğdu. Başarılı futbolcu son olarak Göztepe maçında 1 gol atıp, 1 asist yaparken, 2019-2020'de 29 maçta 11 gol, 4 asist değerine ulaştı. Senegalli oyuncu bu sezon öncesinde sahaya çıktığı son 4 sezonda 16 gol atabilmiş, 2 asist yapmıştı. İki kez ayağını kıran ve uzun süre sahalardan uzak kalan Demba Ba formunu korumayı başardı.son beş yılın 498 gününü tedavi ile geçirdi.