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ve 'nin 'deki geleceğine yeni hoca karar verecek!

'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışı devam ederken, takımda geleceği merak konusu olan iki isim için de karar çıktı. Sarı-lacivertli ekipte ve ile ilgili nihai karar, yeni antrenörün tasarrufunda olacak.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 20:29 ABONE OL
Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'deki geleceğine yeni hoca karar verecek!

Fenerbahçe yönetiminin planları tutmadı... Sezon sonuna kadar takımı Emre Belözoğlu-Volkan Demirel ikilisine bırakmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Denizli maçı sonrasında çark etti. Yönetim en kısa sürede takımın başına tecrübeli bir teknik adam getirme kararı aldı.

Denizli maçında hem futbol hem de sonuç yönetimi tatmin etmezken listedeki teknik adamlarla görüşmeler hızlandırıldı. Ancak şu ana kadar görüşülen teknik adamların hiçbiri ile kesin olarak anlaşma sağlanmış değil. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, ligi bilen bir teknik adamla anlaşmayı planladıklarını söyledi. Özsoy, "Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir. Uzun vadeli çalışacağımız bir hoca arıyoruz" dedi.

KARARI YENİ HOCA VERECEK
Fenerbahçe yönetimi Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın sözleşmelerini uzatmasına karşın Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci için bir girişimde henüz bulunmadı. Bu iki futbolcu için kararı yeni teknik direktörün vermesi bekleniyor. Eğer yeni teknik direktör kalmaları yönünde bir iradede bulunursa Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzalanacak. Mehmet Ekici ligin ilk yarısında lig kadrosunda yer almamıştı.

Süper Lig'de son galibiyetini 19. haftada Başakşehir önünde alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 6 lig maçında 3 puanı bir arada göremedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da zor günler geçiriyor.

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Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'deki geleceğine yeni hoca karar verecek!
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