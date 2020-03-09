Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

"Süper Lig'in 25. haftasında DG Sivasspor ile oynadığımız mücadelenin özel bir anlamı vardı.

Futbol takımımızın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Galatasaray forması ile toplam 100'üncü maçına çıktı. Feghouli, bu maçta bir gol ve bir asistlik performans göstererek adını tarihimize yazdırdı.

Galatasarayımızda üçüncü sezonunu geçiren ve bu süreç içersinde 2 Süper Lig şampiyonluğu gören 30 yaşındaki futbolcumuz, aynı zamanda 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Son 2 sezonda yaşadığımız şampiyonluklarda büyük katkısı bulunan Sofiane Feghouli, takımımızla çıktığı 100 maçta 26 gol ve 22 asistlik katkıda bulundu.

Oyuncumuz Feghouli'ye Galatasaray forması altında başarılarının devamını diliyor ve nice 100'lere diyoruz..."