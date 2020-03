Trabzonspor'dan MHK Başkanı Zekeriya Alp'e istifa çağrısı

Trabzonspor Divan Başkanlığı Kurulu, İstişare Kurulu, Sicil Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile Arşiv ve Müze Kurulu, bugün Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen yönetiminde toplanarak son dönemde yapılan hakem hataları ve yaşanan gelişmelere yönelik ortak basın açıklaması düzenledi.

Ziya Bey Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında oy birliğiyle çıkan ortak görüşleri açıklayan Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, şunları söyledi:

"Türkiye Süper Ligi 2019-20 sezonuna Türk futbol tarihine yalnızca Trabzonspor kaptanı olarak değil; bir dürüstlük timsali olarak da geçen rahmetli Cemil Usta'nın ismi verilmiş olmasına rağmen, gerek Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bazı icraatları ve gerekse Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) neticeye etki eden birtakım kararları sezona damgasını vurmuştur. Futbolun öncelikle toplumsal bir etkinlik ve bir beceri yarışı olduğunun bilinmesi gerekirken, tamamen bireysel ekonomik ve sosyal çıkarlarından dolayı tarafgir bir tavırla sahada oynanan futbola acımasızca müdahale eden bazı hakemlerin yaptıklarının yanına kâr kalması ve MHK tarafından da korunması asla kabul edilemez. Bazı opsiyonların saniyelik bir yanılma payından dolayı yanlış kararlarla sonuçlanması hoş görülebilir olsa dahi, bazen VAR'a gidilmesi gereken pozisyonlarda bu sistemden faydanılmaması, bazense gidilip de tüm gözlerin gördüğünü görmemek de ısrar edilmesi ne kabul edilebilir ne de hoş görülebilir bir tutumdur. Çünkü VAR'a başvurulmadan iptal edilen bir golün yahut bir futbolcuya gösterilen yanlış bir kartın dahi şampiyonu tayin edebilecek kudrette olduğu bir Süper Lig'de yönetimimizin, teknik ekibimizin, futbolcu ve taraftarlarımızın emeğinin çalınmasına sessiz kalmamız beklenemez. Bazı takımların şampiyonluk yarışından son haftalarda kopması ile birlikte bazı hakemler ve basın mensupları üzerinden ölüleri diriltmeye kimse cesaret etmesin. Süper Lig'i yönetecek hakemlerin seçilme sürecine kimlerin hangi niyet ve çıkarlarla müdahil olduğu da bitaraf olması gerekenlerin nasıl taraf tuttuğu da herkesin bildiği sırlardan değil midir? Bu durumda hakemlerin diyet ödemeleri, bulundukları konumu torpille muhafaza etme çabaları, futbolumuzu göz göre göre kaosa sürükleyebileceği gibi, şu saatten sonra futbol ailesinin bu ve benzeri kaygılara sahip hiçbir üyesinin adil olmasının beklenemeyeceği de aşikârdır."



"SİZİN VE GİZLİ MAHFİLLERDE PUSU KURMAYA ÇALIŞAN ZİHNİYETİN TÜM TEMSİLCİLERİ İLE İSTİFASINI BEKLİYORUZ"

'Sayın Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan'ın kulübümüzün resmi sitesinden açıklamada bulunarak gerçeği anlatmasından Sayın Zekeriya Alp'in neden bu kadar rahatsız olduğunu açıklamanın kendisinden de anlayamadığımız gibi bunun neden TFF'nin resmi sitesi üzerinden yapıldığını da anlayamadığımızı vurgulamak isteriz' ifadelerinin yer aldığı açıklamada, son olarak şöyle denildi: "Buradan da anlaşılmaktadır ki TFF de Sayın Alp'in açıklamasına imza atıp taraf olmuştur. Şimdi Sayın Zekeriya Alp'e soruyoruz: Bunca yıldır sizi açıkça eleştiren yönetici ve teknik direktörlerden hangilerine cevap verdiniz? Daha da önemlisi; hangilerini mahkemeye vermekle tehdit ettiniz? Sayın Zekeriya Alp, mahkemeye vermekle tehdit etmek husumetin doğduğunu ve bundan sonra Trabzonspor aleyhine taraf olduğunuzu göstermektir. Bizim geçmiş deneyimimizden öğrendiğimiz en büyük gerçeğimiz; Şampiyonluğa gittiğimiz her defasında gizli mahfillerde bizlere pusu kurulduğudur. Gel sen bu defa bu kirli işe alet olma; istifa et!. Çünkü biz bu sefer çıktığımız yoldaki tuzakları çok iyi biliyoruz. Sen taşlı, engebeli bu zor yolda bizim için ufak bir çakıl taşısın. Bizler camizamızın ayağına taş değdirmemeye yemin ettik. Sizin ve gizli mahfillerde pusu kurmaya çalışan zihniyetin tüm temsilcileri ile istifasını bekliyoruz."



Ali Sürmen, bir basın mensubunun MHK Başkanı Zekeriya Alp'in yaptığı açıklamayla bir camiayı bu şekilde tehdit etmesinin doğru olup olmadığına yönelik sorusuna ise "Biz hukukçu kimliğimizle yanıt verdik. 'Bir kişiyi dava etmeyi düşünüyorum' dediğiniz an husumet doğmuş demektir. Artık sizin atayacağınız hakemler dürüst olsalar bile soru işareti olacaktır. O nedenle Sayın Alp'i istifaya davet ediyoruz" yanıtını verdi.