Adem Büyük tüm planları bozdu! Galatasaray'da Andone ve Linnes kararı...

Süper Lig'in 26. haftası dev bir derbi maçına sahne olacak. Son haftaların formda iki takımı Galatasaray ve Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Adem Büyük'ün son durumu merak ediliyordu. Deneyimli futbolcunun Beşiktaş karşısında kadroda olması beklenmiyor.

OLAN LINNES'E OLDU!

Adem Büyük'ün kadroda yer almayacak olması Martin Linnes'i olumsuz yönde etkileyecek. Sezon başında yabancı sınırlaması nedeniyle TFF'ye ismi bildirilmeyen Norveçli futbolcu, ligin ikinci yarısında teknik direktör Fatih Terim taraftından listeye dahil edilmişti. Deneyimli teknik adam, Adem Büyük'ün sakatlığı sebebiyle oynayamayacak olmasından dolayı tribüne göndermeyi düşündüğü Florin Andone'yi kadroya alacak. Rumen futbolcunun kadroya dahil edilmesinden sonra yabancı sınırındaki bir kişi fazlalık, Martin Linnes'in tribüne gönderilmesine sebep olacak.

SEKIDIKA DA KADRODA YER ALMAYACAK

Adem Büyük'ün sakatlığı sebebiyle Andone'ye kadroda yer verecek olan Fatih Terim, Martin Linnes'le birlikte Jesse Sekidika'yı da tribüne gönderme kararı aldı.

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