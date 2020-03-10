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'in yıldız ismi gönülleri fethetti

ekiplerinden 'de forma giyen yıldız futbolcu , yaptığı yardımlarla uzun zamandır adından söz ettiriyor. Özil bu kez de Big Shoe adlı yardım kuruluşu aracılığı ile 'daki 40 hasta çocuğun ameliyatını üstlendi.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 19:33 ABONE OL
Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil gönülleri fethetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile birlikte dünyada hasta ve ekonomik durumu iyi olmayan çocuklara umut olmaya devam ediyor.

Yıldız futbolcu daha önce birçok kez yaptığı gibi, bu kez de Myanmar'da bulunan 40 çocuğun ameliyat masrafını karşıladı. Sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşımlarda bulunan Özil'e bu hareketi nedeniyle pek çok sporsever teşekkür etti.

ANNESİNİN NASİHATINI UNUTMUYOR
Yıldız futbolcu geçtiğimiz aylarda İngiliz basınına verdiği röportajda annesinin kendisine, insanlara yardım etmesi konusunda öğüt verdiğini ve "Mesut, sakın unutma ki sen de bizim gibi bu dünyada misafirsin. Allah sana belirli bir yetenek verdi ancak bu sadece kendini geçindirmen için değil. Eğer sahip olduklarını muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin" sözlerini duvarına astığını söylemişti.

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Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil gönülleri fethetti
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