Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'dan EURO 2020 sözleri

Kariyerini Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta sürdüren milli futbolcu Kenan Karaman, koronavirüs salgınından EURO 2020'ye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Kenan, Avrupa'da hızla yayılan ve liglerin ertelenmesine neden olan koronavirüs salgınının Almanya'da da hayatı olumsuz etkilediğini belirtip, "Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyoruz" dedi.

Geçirdiği sakatlık ve EURO 2020 hakkında da konuşan Ay-Yıldızlı futbolcu sözlerine şöyle devam etti:

"EURO 2020 İÇİN FORM TUTMAK İSTİYORUM"

Ağır bir akciğer rahatsızlığı geçirdim. Çok çalıştım, sahalara geri döndüm. Rahatsızlığımda beslenme düzenimde değişikliğe gittim. Şenol hocam rahatsızlığım boyunca beni birçok kez aradı. EURO 2020 için herkesin performansını arttırması gerekiyor. Kendimi forvet hattında iyi hissediyorum. Çok çalışıp form tutmak istiyorum.

"KAAN AYHAN KENDİSİNİ ÇOK GELİŞTİRDİ"

Kenan Karaman, Milli Takım ve Fortuna Düsseldorf'taki takım arkadaşı Kaan Ayhan'la ilgili ise "Kaan Ayhan çok iyi bir sezon geçiriyor, kendini çok geliştirdi" diye konuştu.

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