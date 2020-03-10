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ve 'nin yıldız ismi için koronavirüs şüphesi!

ve 'nin yıldız oyuncusu için flaş bir iddia ortaya atıldı. 2 gündür ağır bir grip geçiren Mbappe için, koronavirüs korkusu yaşanıyor. Mbappe için gerekli testlerin yapıldığı ve sonuçların yarın belli olacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 22:54 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 01:18 ABONE OL
Fransa Milli Takımı ve PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe için koronavirüs şüphesi!

PSG'nin dünyaca ünlü oyuncusu Kylian Mbappe, koronavirüs şüphesiyle herkesi şoke etti.

Fransa basınına yansıyan haberlerde, 2 gündür ağır bir grip geçiren genç futbolcunun koronavirüsünüe kapılmasından korkuldu.

Özellikle boğazında şiddetli bir sorun bulunan Mbappe'nin testlere sokulduğu ifade edildi.

Fransız yıldızla ilgili net sonucun yarın belli olacağı vurgulandı.

Fransa'da herkesi etkileyen virüsün spor sahalarına sıçramasından korkuluyor.

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Fransa Milli Takımı ve PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe için koronavirüs şüphesi!
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