Fransa Milli Takımı ve PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe için koronavirüs şüphesi!

PSG'nin dünyaca ünlü oyuncusu Kylian Mbappe, koronavirüs şüphesiyle herkesi şoke etti.
Fransa basınına yansıyan haberlerde, 2 gündür ağır bir grip geçiren genç futbolcunun koronavirüsünüe kapılmasından korkuldu.
Özellikle boğazında şiddetli bir sorun bulunan Mbappe'nin testlere sokulduğu ifade edildi.
Fransız yıldızla ilgili net sonucun yarın belli olacağı vurgulandı.
Fransa'da herkesi etkileyen virüsün spor sahalarına sıçramasından korkuluyor.FORTUNA DÜSSELDORF FORMASI GİYEN KENAN KARAMAN'DAN EURO 2020 SÖZLERİ