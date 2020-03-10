Gençlerbirliği kaçtı Podolski yakaladı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Başkent ekibi, 53'te Giovanni Sio ile öne geçti. 82'de ise Lukas Podolski, şık bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 1-1. Kırmızı-beyazlılara devre arasında gelen ve 5 maça çıkan Poldi, 2 gol ve 2 asistle takımını sırtladı.geçen hafta G.Saray'a 3-0 yenilenG.Birliği'nin hocası Hamzaoğlu maç sonrası, "Son dakikalarda penaltı pozisyonumuz var. Hakemlerin standardı yok. Aynı pozisyonda Beşiktaş'a penaltı verdiler, bize verilmedi" dedi.Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, kırmızı- beyazlı formayla çıktığı 5 maçta 2 gol atıp, 2 asist yaptı.