Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Leipzig Tottenham CANLI! Şampiyonlar Ligi RB Leipzig Tottenham maçı canlı takip et…

CANLI! RB Leipzig Tottenham maçı canlı takip et…

son 16 turu maçları kapsamında Leipzig sahasında Tottenham ile karşı karşıya geliyor. Leipzig Şampiyonlar Ligi maçları kapsamında evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak final yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Öte yandan keyifli geçmesi beklenen karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında yoğun olarak canlı şeklinde aramalarını sürdürüyorlar. Haberimizin içerisinden Leipzig Tottenham canlı linkini bulabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.3.2020 23:01 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 23:16 ABONE OL
Leipzig Tottenham CANLI! Şampiyonlar Ligi RB Leipzig Tottenham maçı canlı takip et…

Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'nun takımı İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, son 16 turunda ilk maçında 1-0 yenildiği sezonun en flaş takımlarından biri olan RB Leipzig'e konuk oluyor. İki takımında amacı çeyrek finale kalmak. Ancak Jose Mourinho'nun ekibi Tottenham'ın buna çok daha fazla ihtiyacı var. İngiltere Premier Lig'de inişli çıkışlı performanslar gösteren Tottenham, RB Liepzig'i eleyerek taraftarının gönlünü almak istiyor.

RB LEIPZIG TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?
Gecenin sonucu merakla beklenen karşılaşmasında gözler, Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ın RB Leipzig deplasmanında 1-0'ın rövanşında neler yapacağına çevrilmişti. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, RB Leipzig Tottenham maçının hangi kanaldan canlı yayınlandığını da merak ediyor. Red Bull Arena'da oynanan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

11'LER
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Ampadu, Halstenberg, Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino, Nkunku, Schick, Werner

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Dier, Aurier, Vertonghen, Ndombele, Lo Celso, Lamela, Alli, Moura

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Leipzig Tottenham CANLI! Şampiyonlar Ligi RB Leipzig Tottenham maçı canlı takip et…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA