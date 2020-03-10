Leipzig Tottenham CANLI! Şampiyonlar Ligi RB Leipzig Tottenham maçı canlı takip et…

Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'nun takımı İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, son 16 turunda ilk maçında 1-0 yenildiği sezonun en flaş takımlarından biri olan RB Leipzig'e konuk oluyor. İki takımında amacı çeyrek finale kalmak. Ancak Jose Mourinho'nun ekibi Tottenham'ın buna çok daha fazla ihtiyacı var. İngiltere Premier Lig'de inişli çıkışlı performanslar gösteren Tottenham, RB Liepzig'i eleyerek taraftarının gönlünü almak istiyor.

RB LEIPZIG TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?

Gecenin sonucu merakla beklenen karşılaşmasında gözler, Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ın RB Leipzig deplasmanında 1-0'ın rövanşında neler yapacağına çevrilmişti. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, RB Leipzig Tottenham maçının hangi kanaldan canlı yayınlandığını da merak ediyor. Red Bull Arena'da oynanan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

11'LER

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Ampadu, Halstenberg, Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino, Nkunku, Schick, Werner

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Dier, Aurier, Vertonghen, Ndombele, Lo Celso, Lamela, Alli, Moura