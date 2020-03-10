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'den için avukat ordusu!

'da gösterdiği performansla futbolseverlerin kalbinde taht kuran , Paraguay'da sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Ronaldinho ile olan iyi ilişkisi bilinen Arjantinli yıldız , Ronaldinho'yu içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 20:45 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 21:02 ABONE OL
Lionel Messi'den Ronaldinho için avukat ordusu!

Dünya futbolunun önde gelen efsanelerin Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis, geçtiğimiz günlerde sahte pasaport ile Paraguay'a girmeye çalışması nedeniyle emniyet güçleri tarafından tutuklanmıştı.

Görülen ilk mahkemenin sonucunda Brezilyalı yıldız ve kardeşi 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Profesyonel futbol hayatına yeni başladığı dönemde Ronaldinho ile birlikte forma giyen Lionel Messi, efsane isme yardım etmek için harekete geçti.

İspanyol basınında yer alan habere göre Messi, arkadaşı ve akıl hocası Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için 4 milyon Euro karşılığında avukat ordusu tuttu.

Öte yandan Arjantinli yıldızın, efsane futbolcunun Brezilya'da sahip olduğu 9 milyon Euro'ya yakın borcu da ödeyeceği iddia edildi.

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Lionel Messi'den Ronaldinho için avukat ordusu!
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