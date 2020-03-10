Nasıra ne iyi gelir, nasıl geçer? Nasır tedavisi nasıl yapılır?

İnsan bünyesinin maruz kaldığı pek çok dış etken sonucu bazı rahatsızlıklar meydana geliyor. Bu rahatsızlıkların en önemlilerinden biri de şüphesiz ki nasırdır. Genellikle ayakların yerle temas eden kısımlarında ortaya çıkan ve kişiye acı veren bu rahatsızlığa yakalananlar arama motorlarında Nasıra ne iyi gelir, nasıl geçer, tedavisi nasıl yapılır? Sorularıyla araştırma yapmaya devam ediyor. Öte yandan vatandaşlar bitkisel tedavisinin de nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, nasıra ne iyi gelir, nasıl geçer, tedavisi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

NASIRA NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER? NASIR TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

NASIR NEDİR?

Nasır rahatsızlığı genellikle ayaklardaki kemikli kısımlarda ve ayağın bu kısımlarına uyumlu olmayan ayakkabıların giyilmesi sonucu devamlı olarak sürtünme meydana gelmesi sonucu oluşur. Genellikle ellerde görülmesinin yanı sıra ellerde de çalışan kişilerde sürekli baskı altında bulunan kısımlarda ortaya çıkabilmektedir. Nasır, hastalar tarafından genelde basit olarak görülmesi nedeniyle ve günlük hayatta başlangıçta rahatsızlık vermemesi nedeniyle ciddiye alınmamaktadır.

Ancak bu yanılgıya düşülmesi sonucunda başlangıç döneminde tedavisi yapılmayan nasırlar büyümesi ve sertlik kazanması sonucu hastaya daha fazla acı ve ağrı vermektedir ve bu andan sonra tedavi süresi de uzamaya başlar. Bundan dolayı yeni oluşmaya başlayan nasırlara uygun yöntemlerle hızla müdahale edilmelidir. Gün içerisinde çok fazla ayakta duyan, ayakları fazlaca terleyen, ayakları ayakkabı içinde fazlaca duran, ayak sağlığına uygun olmayan ayakkabılar giyen kişilerde görülme olasılığı oldukça fazladır.

NASIR NEDEN OLUR?

Yaygın olarak rastlanan nasırın en baş oluşum nedeni ayakların sağlığına uygun özellikte bulunmayan ayakkabılardır. Öte yandan yüksek topuğa sahip ve ortopedik açıdan olumsuz görülen ayakkabıların giyilmesi, ayak ölçülerine uygun olmayan ayakkabıların giyilmesi ve ayağı vurması nasır oluşumuna ortam hazırlayan etkenlerdir. Gün boyunca ayakları ayakkabı içerisinde kalarak ayaklarında fazlaca terleme oluşan kişilerde de bu sıklıkla bu rahatsızlık görülür.

Ayakkabı etkeninin dışında devamlı olarak yalın ayak yürünmesi ve bu sebepten ötürü yere temas eden kısımlarda meydana gelen aşınmalar sonucu da nasırlar oluşabilmektedir. Diğer yandan yürüme ve yere basış bozuklukları, ayağa takılan aksesuarların sürekli sürtünmesi ve ayağın belli kısımlarının devamlı olarak baskıya maruz kalması da diğer önemli etkenler olarak sayılabilir.





NASIRA NE İYİ GELİR, EVDE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Nasır tedavisi nasırın oluştuğu bölge, boyutu ve derecesi şeklindeki etkenlerle birlikte değişikliğe uğrasa da genel bakışta basittir. Rahatsızlığa sahip kişiler evlerinde tedaviye başlamadan evvel vücutlarındaki oluşumun nasır olduğundan emin olmalıdır. Bundan dolayı bazı hastalıkların iltihaplı olması sebebiyle uzman görüşüne başvurulmalı ve dermatoloji kliniğinde tedavi olunması her açıdan faydalı olacaktır. İltihaplı olarak ortaya çıkan nasırlar akıntılı ve kanamalı olabileceğinde tedavisinin bir sağlık kuruluşu ortamında uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Bu tip nasırlara iltihap temizlenerek, yara bakımı yapılarak, doktor tarafından antibiyotik içeren ilaçlarla tedavi yapılabilmektedir. Bu nasırlarda yara bakımı, iltihabın temizlenmesi ve antibiyotik tedavisi gibi seçenekler uygulanabilir.

NASIRA İYİ GELEN ÇÖZÜMLER VE NASIR KREMİ

İltihaplı ve akıntılı nasırlarda antibiyotik kullanımı ve cerrahi operasyon tercih edilebilirken, İltihapsız nasır çeşitlerinde ise doğal çözüm olarak ponza taşı ile nasır bölgesinde bulunan ölü deri temizlenebilir. Bunların yanında nasır sökücü krem, bant ve kalemler de kullanılabilecek diğer çözümler arasında yer alıyor. Önerilen bu yöntemler nasır üzerinde bulunan ölü ve birikmiş deriyi zamanla yok edecektir ancak bu işlemlerin yavaş bir şekilde yapılması, canlı deriye zarar verilmemesi gerekmektedir.





NASIR TEDAVİSİNDE NASIR BANTI VE KALEMİ KULLANILMASI

Nasır bantları ve kalemleri ve nasır ilacı adıyla piyasada satılan ürünler içerdiği kimyasal maddelerden ötürü bu bölgedeki ölü ve birikmiş derileri temizler. Nasır bantı alınırken nasırın boyutu göz önüne alınmalı canlı deriyle ilacın temas etmemesine özen gösterilmelidir.

NASIR TEDAVİSİNDE DOĞAL VE BİTKİSEL ÇÖZÜMLER VE AYAK NASIRINA NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER?

Nasır tedavisinde uygulanabilecek bazı bitkisel ve doğal çözümler şöyledir,

Karbonat,

aspirin,

sirke

limon

ile vücutta ve ayakta ortaya çıkan nasırlara evde bakım ve tedavi uygulanabilmektedir.

Öte yandan nasır bölgesine yapılacak olan yanlış bir uygulama zarar oluşmasına, nasır boyutunun büyümesine ve duyulan rahatsızlığın daha da artmasına sebep olabilir. Bundan dolayı nasır tedavisinde hangi yöntemin uygulanacağına ve nasıl uygulanacağına dermatoloji uzmanı tarafından karar verilmelidir.





NASIR AMELİYATI

Çok ilerlemiş düzeydeki nasırlara cerrahi – ameliyat müdahalesi gerekebilmektedir. Ameliyat veya tedavi sonrasındaki süreçte nasırların yeniden oluşum göstermemesi içinayak ölçüsü ve sağlığına uygun ayakkabılar seçilmeli, bakımlarına özen gösterilmeli ve ayak nasırına ne iyi gelir, nasır nasıl geçer gibi sorular zihninizde yer alıyorsa dermatoloji uzmanına mutlak surette muayene olunmalı ve doktorun belirlediği tedavi yöntemlerine riayet edilmelidir.