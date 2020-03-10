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'in gizli kralı 'dan !

'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği Kolombiyalı Falcao, yükselen form grafiği ile dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu ligdeki golcüler arasında da aldığı süre bazında en efektif skor performansına imza attı.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 19:07 ABONE OL
Süper Lig'in gizli kralı Galatasaray'dan Radamel Falcao!

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun ilk dönemlerdeki performansı eleştiri konusu olmuştu. Ligin ikinci yarısından itibaren ritmini bulan Kolombiyalı yıldız, aldığı süreyi verimli geçirdi.

Falcao bu açıdan ligin gizli gol kralı durumunda. 13 maçta 9 gol atan Kolombiyalı yıldız rakip ağları 94 dakikada bir havalandırıyor. Ligin en golcü ismi olan Sörloth 112, Cisse 121, Muriç 160, Jahovic ise 146 dakikada 1 gol atıyor.

Yıldız futbolcunun yükselen form grafiği Kolombiya Milli Takım hocasının da dikkatini çekti. Deneyimli oyuncu milli takımının aday kadrosuna davet edildi.

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Süper Lig'in gizli kralı Galatasaray'dan Radamel Falcao!
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