Valencia Atalanta maçı hangi kanalda saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Valencia – Atalanta maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında İspanyol ekibi Valencia sahasında Serie A ekiplerinden Atalanta'yı ağırlayacak. İlk maçta gösterdiği iyi performans ile rakibini 4-1 mağlup etmeyi başaran Atalanta, bu deplasmana oldukça avantajlı geliyor. Hücum odaklı bir karşılaşma olması beklenen mücadele öncesi futbolseverler 'Valencia Atalanta maçı hangi kanalda saat kaçta?' aratmasını gerçekleştiriyor. Haberimizin içerisinden Valencia Atalanta maçının yayın kanalına ve Valencia Atalanta canlı takip linkine ulaşabilirsiniz…
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Valencia, İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'yı ağırlayacak.
Valencia-Atalanta maçını canlı izlemek isteyenler TSİ 23:00'da televizyon başına geçebilirler. Karşılaşma Mestalla stadında oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Beinsports 1 kanalından izleyebilirler.
Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Guillamon, Gaya, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gameiro, Guedes
Atalanta: Gollini, De Roon, Caldara, Palomino, Hateboer, Gosens, Freuler, Pasalic, Papu Gomez, Ilicic, Zapata