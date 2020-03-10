Valencia Atalanta maçı hangi kanalda saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Valencia – Atalanta maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında İspanyol ekibi Valencia sahasında Serie A ekiplerinden Atalanta'yı ağırlayacak. İlk maçta gösterdiği iyi performans ile rakibini 4-1 mağlup etmeyi başaran Atalanta, bu deplasmana oldukça avantajlı geliyor. Hücum odaklı bir karşılaşma olması beklenen mücadele öncesi futbolseverler 'Valencia Atalanta maçı hangi kanalda saat kaçta?' aratmasını gerçekleştiriyor. Haberimizin içerisinden Valencia Atalanta maçının yayın kanalına ve Valencia Atalanta canlı takip linkine ulaşabilirsiniz…

VALENCİA ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? VALENCİA-ATALANTA CANLI TAKİP

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Valencia, İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'yı ağırlayacak.

VALENCİA ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? VALENCİA-ATALANTA CANLI TAKİP

Valencia-Atalanta maçını canlı izlemek isteyenler TSİ 23:00'da televizyon başına geçebilirler. Karşılaşma Mestalla stadında oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Beinsports 1 kanalından izleyebilirler.

VALENCIA-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Guillamon, Gaya, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gameiro, Guedes

Atalanta: Gollini, De Roon, Caldara, Palomino, Hateboer, Gosens, Freuler, Pasalic, Papu Gomez, Ilicic, Zapata