Valencia Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Valencia Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda Valencia, ilk karşılaşmada 4-1 mağlup olduğu Atalanta'yı sahasında ağırlayacak. Koronavirüs salgını nedeni ile seyircisiz oynanacak olan karşılaşmada Valencia, rakibini devirerek çeyrek finale adını yazdırmak için sahada olacak. Atalanta da skor avantajını koruyarak Şampiyonlar Ligi'ndeki peri masalını sürdürmek istiyor. Zorlu ve heyecan dolu geçmesi beklenen Şampiyonlar Ligi mücadelesi yaklaştıkça, 'Valencia Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Haberimizden, Valencia Atalanta maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'lere ulaşabilirsiniz.

VALENCİA ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia ile Atalanta'yı karşı karşıya getirecek olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, bugün saat 23.00'te başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

VALENCIA-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Guillamon, Gaya, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gameiro, Guedes

Atalanta: Gollini, De Roon, Caldara, Palomino, Hateboer, Gosens, Freuler, Pasalic, Papu Gomez, Ilicic, Zapata

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Atalanta'yı Avrupa kupaları tarihinde ilk kez konuk etmeye hazırlanan Valencia, Eylül 2018'de Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı son İtalyan takımına mağlup olmuştu (0-2 vs Juventus).

Eşleşmenin ilk maçında Valencia'yı 4-1 yenen Atalanta, 1990/91'den (4-1 vs Fenerbahçe) bu yana ilk kez bir Avrupa kupası eleme turu karşılaşmasında dört gol attı.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı üç veya daha farklı kaybeden 36 takımdan tur atlamayı başaran dört ekibin ikisi İspanyol temsilcileriydi (2003/04'te Deportivo vs Milan & 2016/17'de Barcelona vs PSG).

Atalanta, Valencia karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı ilk eleme turu maçında dört gol atan üçüncü ekip oldu (1996/97'de Manchester United & 1999/00'de Valencia).

Valencia, Mayıs 2001'den (3-0 vs Leeds United) bu yana Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dokuz eleme turu maçında galibiyet alamadı (5B 4M).