Valencia Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Valencia Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda Valencia, ilk karşılaşmada 4-1 mağlup olduğu Atalanta'yı sahasında ağırlayacak. Koronavirüs salgını nedeni ile seyircisiz oynanacak olan karşılaşmada Valencia, rakibini devirerek çeyrek finale adını yazdırmak için sahada olacak. Atalanta da skor avantajını koruyarak Şampiyonlar Ligi'ndeki peri masalını sürdürmek istiyor. Zorlu ve heyecan dolu geçmesi beklenen Şampiyonlar Ligi mücadelesi yaklaştıkça, 'Valencia Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Haberimizden, Valencia Atalanta maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'lere ulaşabilirsiniz.
Valencia ile Atalanta'yı karşı karşıya getirecek olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, bugün saat 23.00'te başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
VALENCIA-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Guillamon, Gaya, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gameiro, Guedes
Atalanta: Gollini, De Roon, Caldara, Palomino, Hateboer, Gosens, Freuler, Pasalic, Papu Gomez, Ilicic, Zapata
MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR