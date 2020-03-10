Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Yeni Malatyaspor Trabzonspor erteleme maçı hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Ligde zirvenin iddialı ekiplerinden Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak müsabakanın oynanacağı gün ve saat, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada yalnızca 1 mağlubiyeti bulunan Trabzonspor, deplasman performansını devam ettirerek galip gelmek ve Medipol Başakşehir'den liderlik koltuğunu geri almak istiyor. İşte heyecan dolu geçmesi beklenen Süper Lig erteleme maçına ilişkin detaylar…

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde 49 puanla 2. sırada bulunan Karadeniz ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralmış olacak.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Trabzonspor'un, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 yenilgisi bulunuyor. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da beraberlik aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında mağlup olan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından dış sahada 170 gündür kaybetmiyor.

SÖRLOTH'UN GOL SUSKUNLUĞU

Trabzonspor'da 19 golle gol krallığında zirvede bulunan oyuncusu Alexander Sörloth, 2 haftalık gol suskunluğunu bozmaya çalışacak. Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında gol atamayan Norveçli golcü, bu sezon en fazla 2 haftalık gol atamadığı dönem yaşadı.

ÇİMŞİR İLE YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği 40 yaşındaki teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile kazanarak yenilmezlik serisini de sürdürmeye çalışacak. Bordo-mavililer, teknik direktör Çimşir ile ligde 7 maçta mağlubiyet hiç yaşamazken 5 maçtan galibiyetle, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

DA COSTA , MESSİAS VE GUİLHERME YOK

Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme forma giyemeyecek. Bu oyuncuların BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra

transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri bildirildi. Karadeniz ekibinde Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları sürüyor, Joao Pereira ve Majid Hosseini'nin durumlarının ise antrenmanların ardından netleşeceği belirtildi.