Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Atletico Madrid’den müthiş geri dönüş! İspanyol ekibi Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde… Liverpool 2-3 Atletico Madrid

’den müthiş geri dönüş! İspanyol ekibi Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde… 2-3 Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda , deplasmanda kaybettiği 1-0’lık maçın rövanşında sahasında ’i ağırladı. Liverpool, çok üstün oynadığı maçın 90 dakikalık normal süresinde sadece 1 gol bulabildi ve maç uzatmaya gitti. 94. Dakikada Firmino ile bir gol daha bulan ve tur için gerekli skoru bulan Liverpool, skoru koruyamadı ve sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etti.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 01:49 ABONE OL
Atletico Madrid’den müthiş geri dönüş! İspanyol ekibi Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde… Liverpool 2-3 Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan karşılaşmanın 43. dakikasında Liverpool, Wijnaldum'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele uzatmalara gitti.

Uzatmaların 94. dakikasında ev sahibi ekip, Firmino'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Golden hemen 3 dakika sonra Llorente, kaleci Adrian'ın hatasında oluşan pozisyonu iyi değerlendirdi ve durumu 2-1'e getirdi.

Dakikalar 105+1'i gösterirken tekrar sahneye çıkan Llorente, hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti.

Mücadelenin 120+1. dakikasında Morata maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi ve ilk maçı 1-0 kazanan Atletico Madrid, 3-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PARİS SAİNT GERMAİN ÇEYREK FİNALDE! PSG 2-0 BORUSSİA DORTMUND

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atletico Madrid’den müthiş geri dönüş! İspanyol ekibi Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde… Liverpool 2-3 Atletico Madrid
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA