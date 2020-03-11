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'ta korkusu!

'in 26. haftası dev bir maça sahne olacak. Ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından , sahasında 'ı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta 'ta yara alan Aslan derbi maçına yeniden çıkış gözüyle bakıyor. Beşiktaş'ta ise hedef galibiyet serisini 3 maça çıkarmak. Zorlu karşılaşma öncesi ise Falcao detayı çekti. Kolombiyalı yıldız daha önce farklı formalarla çıktığı Beşiktaş maçlarında fileleri havalandırmayı başardı...

Giriş Tarihi: 11.3.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 10:38 ABONE OL
Beşiktaş'ta Radamel Falcao korkusu!

Pazar günü oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisinin heyecanı yavaş yavaş tüm Türkiye'yi sarmaya başladı... Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Radamel Falcao tartışmasız Cimbom'un derbideki en büyük kozu olacak. Kolombiyalı yıldızın geçmiş yıllarda Beşiktaş'a karşı gösterdiği başarılı performans da Galatasaray cephesinde heyecan yaratıyor.



Falcao 2010-11 sezonunda Porto formasıyla Beşiktaş önünde Avrupa Ligi'nde 2 sınava çıktı ve 2 gol attı. Ardından 2011-12 sezonunda Atletico Madrid'te oynarken yine Kartal'ın ağlarına 1 gol bıraktı. Falcao son olarak 2017-18 sezonunda Monaco formasıyla Beşiktaş ağlarını sarstı.

FORMUNU YAKALADI
Radamel Falcao ligde ilk 11'de forma giydiği son 6 maçta tam 8 gol attı. Kolombiyalı yıldız eski formunu yakaladı.

Dünya yıldızı isim adım adım Galatasaray'a!

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Beşiktaş'ta Radamel Falcao korkusu!
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