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'de 8 ayrılık 2 imza!

'de geçtiğimiz yıl taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan , şampiyonluk iddiası ile başladığı yeni sezonda da lige erken havlu attı. Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesinin sona ereceği Kanarya'da büyük bir temizlik yaşanacak. Sarı-lacivertliler futbolu bırakma kararı alan 'nin yanında 7 futbolcusuyla daha yollarını ayıracak. Fenerbahçe, iki ismin sözleşmesini ise uzatma kararı aldı...

Giriş Tarihi: 11.3.2020 07:55 ABONE OL
Fenerbahçe'de 8 ayrılık 2 imza!

Büyük hedeflerle başladığı sezonda şampiyonluk yarışına çok erken havlu atan Fenerbahçe'de birkez daha operasyon kapıda. Sarı-Lacivertli yönetim son iki sezonda olduğu gibi yeni sezonda da kadroda değişime gidecek. Takımdan en az 8 ismin gönderilmesi planlanıyor.

TOLGA & HASAN ALİ İLE DEVAM

Fener'de kaptan Emre sezon sonu futbolu bırakacak. Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici, Isla ve Falette ile yollar ayrılacak. Hasan Ali ve Tolga'ya ise yeni teklif yapılacak.

ZAJC'TAN GELİR BEKLENİYOR

Yönetimin bekleneni veremeyen Tolgay, Alper, Mevlüt ve Miha Zajc'ı da yeni sezonda düşünmediği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler özellikle Zajc'ın satışından gelir beklentisinde.

KİRALIKLARA YOL VERİLECEK

Ayrıca kiralık olarak gönderilen Zanka ve Frey de yeni sezon kadrosunda yer alamayacak. Yönetim iki futbolcunun satışı konusunda Düsseldorf ve Nürnberg ile görüşecek.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Fotomaç'ta yer alan habere göre geçen sezon devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Tolgay Arslan gösterdiği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı.

MURAT DA KİRALANACAK

Sezon başı adeta Trabzon'un elinden alınan Murat Sağlam da gönderilecekler listesinde... Genç futbolcu bir Süper Lig kulübüne kiralanacak.

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Fenerbahçe'de 8 ayrılık 2 imza!
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