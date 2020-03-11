Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında olacak. Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası henüz yeni bir teknik adamla anlaşmayan sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yardımcı antrenörler eşliğinde sürdürdü.

Fenerbahçe'de son dönemde alınan kötü sonuçlara bir de sakat ve cezalı isimlerin çokluğu eklenince moraller bozuldu. Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır sarı kart cezası sebebiyle takımdan uzak kalacaklar. Kruse ve Dirar ise sakatlıkları yüzünden Konya'da forma giyemeyecek.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra sarı-lacivertlilere iki güzel haber peş peşe geldi. Dün gerçekleştirilen antrenmanda Garry Rodrigues takıma döndü. Rodrigus'den sonra Falette de idmana katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'la oynanan mücadelede sakatlanan deneyimli savunmacı, sakatlığını atlattı ve takıma katıldı.

Özellikle Serdar Aziz'in cezalı olduğu haftada Gineli ismin iyileşmesi yüzleri güldürdü. 28 yaşındaki futbolcunun şans verilmesi durumunda Konyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.