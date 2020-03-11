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'da şok gelişme! salonu terk etti

Başkanı , üyesi ’ın kendisi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından salonu terk etti. Cengiz, ’ın konuşmasının bitmesinin ardından salona döndü.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 15:57 ABONE OL
Galatasaray'da şok gelişme! Mustafa Cengiz salonu terk etti

Galatasaray Lisesi'nde yapılan mart ayı divan toplantısında ilginç bir olay yaşadı. Divan kurulu üyesi Ayhan Özmızrak'ın kürsüye gelerek yaptığı, "Değerli başkanımız Mustafa Cengiz Bey de bu ay aramızda. Geçen ay yoktu. Sanırım bize yeni bir veciz hakaret için literatür çalışması yapıyordu" açıklaması sonrasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, salondan çıktı. Cengiz ile birlikte yönetim kurulu üyeleri de salonu terk etti.

Ayhan Özmızrak'ın konuşmasının bitmesinin arından Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri salona döndü.

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Galatasaray'da şok gelişme! Mustafa Cengiz salonu terk etti
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