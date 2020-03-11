Galatasaray'da taraftarı mutlu eden gelişme! İşte o görüntü

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, resmi internet siteleri üzerinden son gerçekleştirilen idman raporunu paylaştı.

Kulüp, Onyekuru ve Adem Büyük'ün yaşadığı sakatlıklarla ilgili bilgilendirme yaparken sürpriz bir kare de paylaşıldı. Sarı-kırmızılılarda ekim ayından bu yana sahalardan uzak kalan Christian Luyindama'nın idmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görüldü.





Bu fotoğraf taraftarları mutlu etti. Ancak başarılı savunma oyuncusunun lisansı çıkartılmadığı için müsabakalarda forma giyme şansı bulunmuyor.