Kadıköy tarifesi!

ANDONE

BUGÜN NELER OLDU

Sivas'tan döndükten sonra pazartesi günü rejenerasyon çalışması gerçekleştiren Galatasaray dünü izinli geçirdi. Bugünden itibaren Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başlayacak sarı-kırmızılı takıma haftalık toplantısını yapan yönetim kurulundan müjdeli haber geldi.Futbolcuların zorluk seviyesi yüksek maçlarda motivasyonu üst seviyeye çıkarılacak.Sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Adem Büyük'ün MR'ı çekildi. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisine kadar hazır hale gelmezse yedek forvet olarak Andone kulübede oturacak.