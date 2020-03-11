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maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool Atletico Madrid CANLI İZLE!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında ’i ağırlayacak. Kupanın son şampiyonu Liverpool, turun ilk ayağında rakibi karşısında topa daha fazla sahip olan taraf olsa da sahadan 1-0 mağlubiyet ile ayrılmıştı. Durum böyle olunca rövanş mücadelesinin önemi de son derece arttı. Peki, , saat kaçta? Dünyadan ve ’den futbolseverlerin heyecan içinde beklediği karşılaşma ile ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık. İşte Liverpool Atletico Madrid canlı takip linki…

Giriş Tarihi: 11.3.2020 22:16 ABONE OL
Liverpool Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool Atletico Madrid CANLI İZLE!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında İngiliz devi Liverpool, İspanyol Devi Atletico Madrid'i Anfield'da ağırlayacak. Kupa 1'in son şampiyonu Liverpool, son haftalarda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Turun ilk ayağında rakibi karşısında oldukça üstün bir performans gösteren Liverpool, sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Liverpool Atletico Madrid maçı hangi kanalda saat kaçta?' aratmalarını gerçekleştiriyor. Haberimizin içerisinden karşılaşma ile ilgili yayın bilgilerine ulaşabilir, Liverpool Atletico Madrid canlı takip linkine ulaşabilirsiniz…

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool, evinde İspanya'nın köklü takımı Atletico Madrid'i ağırlayacak. Karşılaşma TSİ 23:00'da yayınlanacak.

Haberimizin ilerleyen sayfasından canlı takip linkine ulaşabilirsiniz…

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Liverpool Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool Atletico Madrid CANLI İZLE!
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