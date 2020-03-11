Liverpool - Atletico Madrid | CANLI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu dev bir maça sahne oluyor. Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor.

Jurgen Klopp yönetiminde geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan, bu sezon ise Premier Lig'de fırtına gibi esen Liverpool, ilk maçta 1-0 yenildiği Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale çıkmak istiyor. Son 16 turu ilk maçında evinde Liverpool'u tek golle geçerek avantajı kapan Simeone'nin öğrencileri ise yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Liverpool'un evinde İspanya'nın köklü takımı Atletico Madrid'i ağırladığı mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM





İLK 11'LER

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino.

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Partey, Saul, Correa, Joao Felix, Diego Costa.

MAÇTAN NOTLAR

*Liverpool, Avrupa kupalarında Atletico Madrid'i konuk ettiği iki karşılaşmada mağlubiyet almadı (1G 1B).

*Avrupa kupalarındaki son 13 İngiltere deplasmanının yedisinden beraberlikle ayrılan Atletico Madrid (2G 4M), Nisan 2010'dan (1-2 vs Liverpool) bu yana çıktığı son dört maçta mağlup olmadı (1G 3B).

*Liverpool, ilk maçını deplasmanda kaybettiği son iki Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başardı (2006/07'de vs Chelsea & 2018/19'da vs Barcelona).

*Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı kazandığı son beş eleme turunun dördünde rakibini turnuva dışına iten Atletico Madrid, sadece geçen sezon son 16 turunda Juventus'a elendi (2-0 & 0-3).

*Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, İngiliz ekibinin başında çıktığı 15 Şampiyonlar Ligi iç saha maçında mağlubiyet almadı (11G 4B). Alman çalıştırıcının sahasında aldığı son iki yenilgi Borussia Dortmund ile son 16 turunda geldi (2013/14'te 1-2 vs Zenit & 2014/15'te 0-3 vs Juventus).

*Atletico Madrid, deplasmanda oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi eleme turu maçının sadece birini kazandı (2B 6M; Şubat 2017'de 4-2 vs Leverkusen).

*2007/08'den bu yana Şampiyonlar Ligi'ne "son şampiyon" unvanıyla katılan takımlar üst üste iki sezon turnuvaya son 16 turunda veda etmedi. 2017/18 şampiyonu Real Madrid, geçen sezon Ajax'a elenmekten kurtulamamıştı.

*Liverpool, Atletico Madrid'e 1-0 mağlup olduğu ilk maçta Jürgen Klopp yönetiminde çıktığı 33 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ikinci kez (Ekim 2018'de vs Napoli) isabetli bir şut çekemedi.

*Saul Niguez, Antoine Griezmann (21) ile birlikte Atletico Madrid adına Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol barajını geçen iki oyuncudan biri konumunda (10). İspanyol orta saha, en az 10 golü bulunan oyuncular arasında Michael Essien'in (%91; 10/11) ardından attığı gollerin en büyük bölümünü maçların ilk yarılarında kaydeden isim (%90; 9/10).

*Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı beş eleme turu maçında yedi gole doğrudan katkı sağlayan Liverpool forveti Roberto Firmino (3 gol & 4 asist), 54 dakikada bir gol katkısı yapıyor.

*Atletico Madrid'in kalesini koruyan Jan Oblak, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 49 karşılaşmada 37 gol yedi. Dida (35) ve Victor Valdes (38), ilk 50 maçında en az gol yiyen iki kaleci konumunda.