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'de Golden State Warriors – maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Golden State Warriors ile arasında oynanacak maç koronavirüs tedbiri kapsamında seyircisiz oynanacak. Bu maç koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan ilk mücadele olacak. Golden State alınan kararı sosyal medya hesabından da duyurdu.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 22:14 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 22:16 ABONE OL
NBA'de Golden State Warriors – Brooklyn Nets maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Tüm dünyaya hızla yayılan korona virüsü, spor müsabakalarına da etki etmeye devam ediyor. NBA'de Golden State Warriors, Brookyln Nets maçını seyircisiz oynayacak.

Golden State Warriors yapılan toplantıların ardından Brooklyn Nets ile oynanacak zorlu karşılaşmanın seyircisiz oynanmasını kararlaştır.

AÇIKLAMA GELDİ
Golden State Warriors'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün yayılmasıyla ilgili artan endişeler nedeniyle San Francisco şehrinde Chase Center'daki Nets'e karşı oynanacak olan karşılaşma seyircisiz oynanacak. Bu karşılaşmaya bilet alan taraftarlar, ödenen tutarda geri ödeme alacaktır." ifadelerine yer verildi.

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NBA'de Golden State Warriors – Brooklyn Nets maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
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