Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PSG Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? PSG Dortmund maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

son 16 turu rövanş maçı kapsamında , sahasında 'u ağırlayacak. İlk karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorla mağlup olan Paris Saint-Germain, sahasında Alman temsilcisini devirerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Deplasman ekibi Borussia Dortmund da koronavirüs nedeni ile seyircisiz oynanacak karşılaşmada skor avantajını korumak ve bir üst tura adını yazdırmak için sahada olacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça, 'PSG Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, PSG Dortmund canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 11.3.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 11:31 ABONE OL
PSG Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? PSG Dortmund maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı Fransa'da devam ediyor. Paris Saint-Germain, ilk karşılaşmada 2-1'lik skorla mağlup olduğu Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u sahasında ağırlayacak. Koronavirüs nedeni ile seyircisiz oynanacak olan karşılaşmada PSG, rakibini devirerek Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmak için sahada olacak. Lucien Favre'in öğrencileri de skor avantajı ile beraber deplasmandan turu almak için mücadele edecek. Zorlu ve heyecanlı geçmesine kesin gözü ile bakılan Şampiyonlar Ligi mücadelesi yaklaştıkça, 'PSG Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, 'PSG Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel 11'ler ve merak edilenler...

PSG DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris-Saint Germain ile Borussia Dortmund'u karşı karşıya getirecek olan mücadele, bu akşam Parc des Princes'te oynanacak.

Zorlu mücadele, 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'ten canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSG'de sakatlığı devam eden Ander Herrera ve Mitchel Bakker oynayamayacak. Rahatsızlığı bulunan Kylian Mbappe'nin durumu henüz netlik kazanmadı. Thomas Meunier ve Marco Verratti ise sarı kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada görev alamayacak. Sakatlığını atlatan kaptan Thiago Silva'nın bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Konuk ekipte ise Marco Reus ve Thomas Delaney, sakatlıkları sebebiyle Paris'e götürülmedi.

PSG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Icardi, Neymar

Borussia Dortmund: Bürki, Zagadou, Hummels, Piszczek, Hakimi, Guerreiro, Brandt, Hazard, Emre, Witsel, Haaland

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

  • Paris Saint-Germain, daha önce bir Avrupa kupası maçında Borussia Dortmund'u mağlup edemedi (2B 1M). Kasım 2010'da Fransız ekibinin sahasında oynanan tek karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti (UEFA Avrupa Ligi).
  • Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihinde konuk olduğu üç Fransız takımına karşı birer galibiyet ve mağlubiyet aldı (vs Auxerre, vs Marsilya & vs Monaco).
  • PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kaybettiği hiçbir eleme turunda rakiplerini eleyemedi (1994/95'te vs Milan, 2014/15'te vs Barcelona & 2017/18'de vs Real Madrid).
  • Borussia Dortmund, ilk maçını kazandığı dört Şampiyonlar Ligi eleme turu mücadelesinde turnuvaya veda etmedi. Alman ekibinden daha fazla tur oynayarak bunu başaran tek takım Juventus (11/11).
  • PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı eleme turu maçının beşini (1G) ve bu turlardaki son iki iç saha karşılaşmasını kaybetti (Mart 2018'de vs Real Madrid & Mart 2019'da Manchester United).

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
PSG Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? PSG Dortmund maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA