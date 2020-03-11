PSG Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? PSG Dortmund maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı Fransa'da devam ediyor. Paris Saint-Germain, ilk karşılaşmada 2-1'lik skorla mağlup olduğu Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u sahasında ağırlayacak. Koronavirüs nedeni ile seyircisiz oynanacak olan karşılaşmada PSG, rakibini devirerek Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmak için sahada olacak. Lucien Favre'in öğrencileri de skor avantajı ile beraber deplasmandan turu almak için mücadele edecek. Zorlu ve heyecanlı geçmesine kesin gözü ile bakılan Şampiyonlar Ligi mücadelesi yaklaştıkça, 'PSG Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, 'PSG Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel 11'ler ve merak edilenler...

PSG DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris-Saint Germain ile Borussia Dortmund'u karşı karşıya getirecek olan mücadele, bu akşam Parc des Princes'te oynanacak.

Zorlu mücadele, 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'ten canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSG'de sakatlığı devam eden Ander Herrera ve Mitchel Bakker oynayamayacak. Rahatsızlığı bulunan Kylian Mbappe'nin durumu henüz netlik kazanmadı. Thomas Meunier ve Marco Verratti ise sarı kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada görev alamayacak. Sakatlığını atlatan kaptan Thiago Silva'nın bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Konuk ekipte ise Marco Reus ve Thomas Delaney, sakatlıkları sebebiyle Paris'e götürülmedi.

PSG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Icardi, Neymar

Borussia Dortmund: Bürki, Zagadou, Hummels, Piszczek, Hakimi, Guerreiro, Brandt, Hazard, Emre, Witsel, Haaland

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Paris Saint-Germain, daha önce bir Avrupa kupası maçında Borussia Dortmund'u mağlup edemedi (2B 1M). Kasım 2010'da Fransız ekibinin sahasında oynanan tek karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti (UEFA Avrupa Ligi).

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihinde konuk olduğu üç Fransız takımına karşı birer galibiyet ve mağlubiyet aldı (vs Auxerre, vs Marsilya & vs Monaco).

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kaybettiği hiçbir eleme turunda rakiplerini eleyemedi (1994/95'te vs Milan, 2014/15'te vs Barcelona & 2017/18'de vs Real Madrid).

Borussia Dortmund, ilk maçını kazandığı dört Şampiyonlar Ligi eleme turu mücadelesinde turnuvaya veda etmedi. Alman ekibinden daha fazla tur oynayarak bunu başaran tek takım Juventus (11/11).

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı eleme turu maçının beşini (1G) ve bu turlardaki son iki iç saha karşılaşmasını kaybetti (Mart 2018'de vs Real Madrid & Mart 2019'da Manchester United).