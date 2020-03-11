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Sait Karafırtınalar: "2 günde 1 maç oynamak zorluyor"

ile sahasında 1-1 berabere kalan ’da , 2 günde 1 maça çıkmanın kendilerini zorladığını söyledi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 11.3.2020 16:46 ABONE OL
Sait Karafırtınalar: 2 günde 1 maç oynamak zorluyor

TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

2 günde bir maç oynamanın kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ederek sözlerine başlayan Karafırtınalar, "Rakip bu maça iki gün avantajlı çıkmıştı. Mazeretimiz yok, buradan kazanıp ayrılmak istiyorduk. Skoru koruyamadık. İkinci yarının başında pozisyonlar da geldi ancak çok üretken olamadık. Mücadele gücü yüksek bir takıma karşı oynadık. Yenilmeme serisine devam ettiğimiz için, ilk altı içinde olduğumuz için mutluyuz. Artık bir sonraki maça odaklanacağız" dedi.

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Sait Karafırtınalar: "2 günde 1 maç oynamak zorluyor"
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