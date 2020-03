Atalanta ve Leipzig'in ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan iki takım daha belli oluyor. Liverpool – Atletico Madrid ve PSG – Borussia Dortmund eşleşmelerinden iki takım daha Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline adını yazdıracak. Parc des Princes'de oynanacak PSG – Borussia Dortmund eşleşmesinin ilk maçında Alman ekibi sahasında 2-1'lik skorla galip gelmişti. Dortmund'un golleri genç yıldızı Haaland'dan gelirken, PSG'nin golü ise Brezilyalı Neymar'dan gelmişti.

Zorlu mücadele, 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'ten canlı yayınlanıyor.



İKİ TAKIMIN DA EKSİKLERİ VAR

PSG'de sakatlığı devam eden Ander Herrera ve Mitchel Bakker oynayamayacak. Rahatsızlığı bulunan Kylian Mbappe'nin durumu henüz netlik kazanmadı. Thomas Meunier ve Marco Verratti ise sarı kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada görev alamayacak. Sakatlığını atlatan kaptan Thiago Silva'nın bu maçta forma giymesi bekleniyor.



Konuk ekipte ise Marco Reus ve Thomas Delaney, sakatlıkları sebebiyle Paris'e götürülmedi.







11'LER

PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Gueye, Sarabia, Paredes, Di Maria, Icardi, Neymar

Borussia Dortmund: Bürki, Zagadou, Hummels, Piszczek, Hakimi, Guerreiro, Sancho, Hazard, Emre, Witsel, Haaland

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Paris Saint-Germain, daha önce bir Avrupa kupası maçında Borussia Dortmund'u mağlup edemedi (2B 1M). Kasım 2010'da Fransız ekibinin sahasında oynanan tek karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti (UEFA Avrupa Ligi).



Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihinde konuk olduğu üç Fransız takımına karşı birer galibiyet ve mağlubiyet aldı (vs Auxerre, vs Marsilya & vs Monaco).



PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kaybettiği hiçbir eleme turunda rakiplerini eleyemedi (1994/95'te vs Milan, 2014/15'te vs Barcelona & 2017/18'de vs Real Madrid).



Borussia Dortmund, ilk maçını kazandığı dört Şampiyonlar Ligi eleme turu mücadelesinde turnuvaya veda etmedi. Alman ekibinden daha fazla tur oynayarak bunu başaran tek takım Juventus (11/11).



PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı eleme turu maçının beşini (1G) ve bu turlardaki son iki iç saha karşılaşmasını kaybetti (Mart 2018'de vs Real Madrid & Mart 2019'da Manchester United).