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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde! 2-0

Şampiyonlar Ligi’nde sahasında ’u 2-0’lık skorla geçerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. , ilk maçta deplasmanda Borussia Dortmund’a 2-1’lik skorla yenilmişti. Fransa devine turu getiren golleri Neymar ve Bernat kaydetti. Bu sonuçla, PSG 3 sezon aradan sonra Devler Ligi’nde çeyrek finale yükseldi. Paris ekibi Şampiyonlar Ligi’nde sırasıyla , ve karşısında Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etmişti.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 22:50 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 01:50 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain çeyrek finalde! PSG 2-0 Borussia Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Paris Saint-Germain evinde Borussia Dortmund'u konuk etti. Almanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Fransız devi, rakibini Paris'te 2-0'lık skorla devirip çeyrek finale yükseldi.

PSG'ye turu getiren golleri 28'de Neymar ve 45'te Juan Bernat kaydetti.

Alman ekibinde maça 11'de başlayan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 89. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını son bölümde eksik bıraktı.

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Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain çeyrek finalde! PSG 2-0 Borussia Dortmund
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