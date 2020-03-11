Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain çeyrek finalde! PSG 2-0 Borussia Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Paris Saint-Germain evinde Borussia Dortmund'u konuk etti. Almanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Fransız devi, rakibini Paris'te 2-0'lık skorla devirip çeyrek finale yükseldi.
PSG'ye turu getiren golleri 28'de Neymar ve 45'te Juan Bernat kaydetti.
Alman ekibinde maça 11'de başlayan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 89. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını son bölümde eksik bıraktı.ATLETİCO MADRİD'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ! İSPANYOL EKİBİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALDE… LİVERPOOL 2-3 ATLETİCO MADRİD